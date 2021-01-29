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На Урале появятся кабинки для консультации с психологом

29 января 2021, 10:55
Фото: проект «Психомата» на boomstarter
В Екатеринбурге врачи решили сделать кабинки для разговоров с психологом.

Психологи придумали специальны кабинки, где любой желающий сможет рассказать о том, что его волнует. В «Психоматах» с жителями будут разговаривать врачи, имеющие соответствующие дипломы. Предусмотрены 20-минутные сеансы по видео или голосовой связи. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную консультацию, пишет E1.

В кабинке будет организована шумоизоляция. Воздух будет вентилироваться. Возможна медитация под музыку или видео. Услуги планируется предоставлять бесплатно.

Проект представлен на площадке по краудфандингу, то есть с привлечением инвестиций от тех, кому нравится идея. Для реализации, по оценкам авторов идеи, потребуется 900 тысяч рублей.

Если сбор средств пройдет успешно, то первый «Психомат» может появиться в ТЦ «Мега». Переговоры с руководством торгового центра уже прошли. Проект ориентирован как социальный и не направлен на получение прибыли.

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