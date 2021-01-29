TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуирует мешающие уборке снега автомобили

29 января 2021, 05:57
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проводят рейды и эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега на улицах города.

Автоинспекторы сопровождают снегоуборочную технику. На штрафные стоянки отправлены десятки машин. Например, во время рейда на улице Мехренцева эвакуировали 21 автомобиль, которые стояли под знаками, запрещающими парковку, пишет Е1.

Для того, чтобы очистить улицы, где парковка разрешена, но невозможна из-за количества машин, устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена». Автолюбителям стоит быть внимательными при выборе парковки и не пропустить их.

Напомним, в Нижнем Тагиле снегоуборочная техника работает согласно утвержденного графика.

Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле очистка дорог от снега проходит по графикуВ Екатеринбурге мешающие уборке снега автомобили будут эвакуировать
#Эвакуатор#Снег#Екатеринбург#Рейд#Уборка дорог#Новости УрФО#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14