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В Нижнем Тагиле мошенницы обменяли деньги старушки на «билеты банка приколов»

29 января 2021, 12:18
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле «соцработницы» обменяли деньги пенсионерки на фальшивые, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Жительница Тагилстроевского района стала жертвой мошенниц. К ней пришли две девушки и представились работницами социальной службы. Они предложили ей обменять «устаревшие» банкноты на новые. Взамен пяти купюр по одной тысяче рублей старушке выдали две «двухтысячных» и одну «тысячу» фальшивых.

Ненастоящие деньги 79-летняя тагильчанка заметила позднее. Она обратилась к правоохранителям, но в силу возраста не смогла четко описать преступниц.

По факту преступления заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Правоохранители опрашивают соседей, изымают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемых.

Напомним, в Екатеринбурге «социальная работница» предложила обменять деньги старушки на «новые» и скрылась со сбережениями пенсионерки в размере 1,5 миллиона рублей.

В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»
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