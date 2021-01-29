В Нижнем Тагиле найден подрядчик по отлову бездомных собак

Мэрия объявила тендер на поиск организации по отлову, но на него никто не заявился. Тогда сотрудники муниципалитета самостоятельно провели анализ рынка данных услуг в Свердловской области и нашли фирму, готовую заключить контракт на сумму 600 тысяч рублей.