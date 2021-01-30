Екатеринбуржцу пришлось сидеть на окне и ждать спасения: машину затопило на дороге

Машины получили гидроудар и заглохли, внутрь начала проникать вода. За рулем одного из автомобилей находился водитель-инвалид. Для того, чтобы не оказаться в ледяной воде, ему пришлось высунуться из машины и сидеть на окне. Затем рабочие вытолкали транспортное средство.