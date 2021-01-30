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Екатеринбуржцу пришлось сидеть на окне и ждать спасения: машину затопило на дороге

30 января 2021, 05:55
Фото: группа "Типичный Екатеринбург" во "Вконтакте"
29 января в Екатеринбурге на улице Ткачей застряли несколько автомобилей, так как она превратилась в «реку» из-за коммунальной аварии.

Владельцы пострадавших машин пишут претензию в ЕМУП «Водоканал». Там пояснили, что причиной стал прорыв трубопровода 300 миллиметров.

Машины получили гидроудар и заглохли, внутрь начала проникать вода. За рулем одного из автомобилей находился водитель-инвалид. Для того, чтобы не оказаться в ледяной воде, ему пришлось высунуться из машины и сидеть на окне. Затем рабочие вытолкали транспортное средство.

Спасатели объяснили, что там был снежный настил. Этот снежный настил подмыло водой, и машина просто провалилась. Фары ушли под воду, и ее понесло,рассказала его жена Е1.

По ее словам, участок не огорожен. Вода начала резко прибывать, потому что ливневки не работают. Очевидцы рассказали, что уровень воды в автомобилях поднялся выше сидений. Во второй машине в воде по пояс находилась женщина-водитель.

#Коммунальная авария#Екатеринбург#Дорога#Автомобиль#Новости УрФО#Происшествия
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