«Сама виновата». Экс-бойфренд рассказал об избиениях матери его сына

Напомним, тагильчанка рассказала, что боится за свою жизнь и своего ребенка из-за избиений и угроз убийством со стороны бывшего сожителя. По всем обращениям женщины в полиции Нижнего Тагила были проведены проверки. При необходимости, назначались судебно-медицинские экспертизы, результаты которых необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, отметили в МУ МВД «Нижнетагильское». Мужчина уже дважды был судим по статьям 115 и 119 УК РФ, однако до сих пор находится на свободе и продолжает избивать и преследовать женщину. Он получил 160 часов исправительных работ и ограничение свободы на один год и два месяца. Дарья предоставила в редакцию все документы об отказе в возбуждении уголовных дел и копии судебных решений.