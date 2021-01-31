В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре Нижнего Тагила. Затем они подошли к тагильскому театру Драмы. Там митингующие водили хоровод и скандировали лозунги.
Полицейские через громкоговорители предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Затем участники направились по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала и свернули на проспект Мира.
В МОБ уточнили, что для проведения массовых мероприятий необходимо заранее подавать заявку.
В регионе многие принимают участие в митингах. Чтобы мероприятие было санкционировано необходимо разрешение, в данном случае заявку даже не подавали. Это значит, что решившимся прийти на подобную акцию необходимо понимать, что их могут привлечь к ответственности,считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.