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Обвиненная в смерти приемного сына екатеринбурженка требует 14 млн от государства

1 февраля 2021, 09:48
Фото: 1mediainvest.ru
Весной 2020 года Гилу Германскую из Екатеринбурга отправили в колонию на 12 лет за побои из-за которых скончался ее приемный сын. Затем ее частично оправдали и отпустили на свободу. Теперь женщина требует от государства 14 миллионов рублей морального ущерба.

Мальчик скончался летом 2018 года от тяжелых травм. После эксгумации тела, эксперты пришли к выводу, что ребенок не мог нанести себе увечья сам. Гила настаивает, что Никита был трудным ребенком, все время бился головой об пол, а в день трагедии просто поскользнулся в ванной.

После назначения наказания, екатеринбурженка подала апелляцию. Суд высшей инстанции оправдал ее по всем статьям, кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Гилу освободили из-под стражи, она вернулась домой к мужу, который также был фигурантом уголовного дела.

Сейчас дела супругов объединены в одно производство и снова направлены на рассмотрение в Чкаловский районный суд.

Мы почти три года под следствием, это морально тяжело. Получается так, что посадить не могут, но и оправдать нельзя,рассказала Германская «КП-Екатеринбург».

Сейчас женщина подала иск к государству на 14 миллионов рублей, сумму она мотивирует тем, сколько времени провела под подпиской о невыезде и в СИЗО.

По словам обвиняемой, девять лет назад у нее обнаружили рак почки, в ближайшее время будет решаться вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

Напомним, Гила Германская с мая по сентябрь 2020 года находилась в СИЗО.

Осужденную на 12 лет за смерть ребенка-инвалида екатеринбурженку отпустили на свободу
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#Суд#Екатеринбург#Мать#Убийство#Новости УрФО#Общество
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