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Признан невменяемым: в Екатеринбурге убийца-грабитель банка избежал срока в тюрьме

1 февраля 2021, 12:52
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге грабитель банка, убивший помешавшего ему человека, был признан невменяемым и избежал тюрьмы.

Свердловский областной суд признал гражданина виновным в совершенных преступлениях, но преступник был освобожден от уголовной ответственности по причине невменяемости, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Его направили на принудительное лечение. До транспортировки в медицинское учреждение преступника поместили под арест.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Напомним, 38-летний житель Краснодарского края с осени 2018 года заявлял семье о намерении ограбить банк. Затем он начал злоупотреблять алкоголем и ушел из семьи. Он переехал в Тюмень, где приобрел обрез ружья и патроны. Затем он направился в Екатеринбург и спланировал ограбление банка на улице Малышева. Затем он зарядил ружье и направился в отделение финансового учреждения. Он потребовал открыть кассу и выстрелил в воздух. В какой-то момент посетитель набросился на него со спины и попытался обезвредить, но преступник застрелил его из ружья. От полученных травм клиент банка скончался на месте. У погибшего остались жена и маленькая дочь.

В Екатеринбурге завершено расследование дела об ограблении банка с убийством
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