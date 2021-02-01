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В Кольцово открылся еще один пункт тестирования на COVID-19

1 февраля 2021, 07:47
Фото: 1Mediainvest.ru
Из-за возобновления международных рейсов в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» открылся второй пункт тестирования на коронавирус.

1 февраля, перед запуском рейсов за рубеж, в Кольцово начал работу второй пункт тестирования на COVID-19. Он начал свою работу на первом этаже в терминале B, пишет E1.

В оперштабе Свердловской области уточнили, что пункт будет работать круглосуточно. За 24 часа он способен принять до четырех сотен человек.

Обеспечивает работу пункта Центр гигиены и эпидемиологии. Забранные образцы сразу направляют в лабораторию для получения быстрого результата — анализ будет готов в течение суток. Письмо с итогом тестирование приходит на электронную почту.

Напомним, 28 января стало известно об открытии международных рейсов из Екатеринбурга. Кроме столицы Урала перелеты разрешили из пяти городов России.

В Кольцово открылись первые международные рейсы
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