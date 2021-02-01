В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал осужденного за убийство мужчину

В марте 2018 года в селе Петрокаменском между мужчинами произошел конфликт, переросший в массовую драку. Камера видонаблюдения зафиксировала потасовку, но из-за низкого качества записи было затруднительно определить нанесшего смертельный удар 18-летнему пострадавшему, от которого он впоследствии скончался.