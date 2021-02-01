В Нижнем Тагиле за выходные четыре пьяных водителя сели за руль и попались ГИБДД

Напомним, 29 января в Свердловской области инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие в отношении пассажира автомобиля, водителя которого оформляли за пьяное вождение. Двое попутчиков начали вести себя агрессивно, поэтому инспектор, после пяти выстрелов в воздух, выстрелил в ногу одного из дебоширов.