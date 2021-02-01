TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле за выходные четыре пьяных водителя сели за руль и попались ГИБДД

1 февраля 2021, 12:30
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за минувшие выходные сотрудники ГИБДД поймали четверых пьяных водителей, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

В ходе прошедших массовых проверок за 30 и 31 января сотрудники ГИБДД выявили десять грубых нарушений ПДД:

  • Четверо водителей сели за руль в состоянии опьянения;
  • Три человека отказались от медицинского освидетельствования;
  • Трое водителей не имели права управлять транспортным средством, так как не имели водительского удостоверения.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Нетрезвых водителей ждет наказание за нарушение статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок от 18 до 24 месяцев.

Напомним, 29 января в Свердловской области инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие в отношении пассажира автомобиля, водителя которого оформляли за пьяное вождение. Двое попутчиков начали вести себя агрессивно, поэтому инспектор, после пяти выстрелов в воздух, выстрелил в ногу одного из дебоширов.

Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины
Узнать подробнее

Материалы по теме
Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины
#ГИБДД#Пьяный#Пьяный водитель#Рейд#Нарушитель#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14