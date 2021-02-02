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Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых популярных губернаторов-блогеров за 2020 год

2 февраля 2021, 16:32
Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в ТОП-5 губернаторов-блогеров за 2020 год.

Первую строку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, а на третьем — губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятую строку занял губернатор Крымской области Сергей Аксенов. Такие данные предоставляет «Медиалогия».

Евгений Куйвашев активно начал вести свой блог в Instagram с начала пандемии коронавируса. Под его постами жители региона оставляют сотни комментариев, в которых рассказывают о своих проблемах. На некоторые из вопросов губернатор отвечает на своей странице.

Отвечал Куйвашев и на вопросы тагильчан. Так, в конце мая, когда все торговые центры региона были закрыты из-за коронавируса, губернатор ответил на вопрос, что делать тем, кто остался без работы и без оплаты труда. Кроме того, он объяснял причины закрытия спортивных секций и нехватку дежурных групп.

После последнего визита губернатора в Нижний Тагил, он опубликовал на своей странице в Instagram ряд ответов на вопросы жителей города.

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