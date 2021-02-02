Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых популярных губернаторов-блогеров за 2020 год

Отвечал Куйвашев и на вопросы тагильчан. Так, в конце мая, когда все торговые центры региона были закрыты из-за коронавируса, губернатор ответил на вопрос, что делать тем, кто остался без работы и без оплаты труда. Кроме того, он объяснял причины закрытия спортивных секций и нехватку дежурных групп.