ФАС нашла нарушения в конкурсе на реконструкцию моста-памятника в Екатеринбурге

Напомним, в Нижнем Тагиле в январе началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского. В этом году планируется выполнить два этапа работ на сумму 567 миллионов рублей. Все работы завершить планируется в 2022 году к 300-летию Нижнего Тагила.