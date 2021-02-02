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На Урале брат юмориста Александра Незлобина стал фигурантом нового уголовного дела

2 февраля 2021, 16:07
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области начальник управления культуры мэрии Полевского Максим Незлобин стал фигурантом нового уголовного дела. Чиновник является братом комика Александра Незлобина.

Уголовное дело было возбуждено 11 января. Максим Незлобин подозревается в получении взятки в размере 750 тысяч рублей от директора городского кинотеатра, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Как было установлено силовиками, каждый месяц в течение продолжительного времени чиновник получал от директора местного кинотеатра «Азов» Татьяны Гайнутдиновой 25 тысяч рублей.

В обмен на это менеджеру повышали зарплату,рассказал инсайдер.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки).

Напомним, в сентябре 2020 года Максим Незлобин подал иск в суд к администрации Полевского. Иск касался трудового спора.

Брат известного комика Незлобина подал в суд на свердловские власти
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#Полевской#Взятка#Уголовное дело#Свердловская область#Происшествия
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