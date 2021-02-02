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С авиарейса до Екатеринбурга выгнали COVID-диссидента

2 февраля 2021, 03:15
Фото: 1Mediainvest.ru
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» с рейса до Екатеринбурга сняли с рейса COVID-диссидента.

1 февраля в 23.50 должен был произойти вылет рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург. Однако один из пассажиров отказался надеть защитную маску, пишет E1.

Из-за «ковид»-диссидента рейс до столицы Урала был задержан на час. В самолет был вызван наряд полицейских. Стражи порядка составили в отношении нарушителя административный материал и вывели мужчину с рейса.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд отправил под арест и оштрафовал местного COVID-диссидента. Мужчина отказывался надеть защитную маску в магазине и на него составили административный протокол. В зале суда, где рассматривалось дело, он также не надел средство защиты. Суд назначил ему выплатить 15 тысяч рублей штрафа и посадил на шесть дней за решетку.

В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде
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#Санкт-Петербург#COVID-диссиденты#Екатеринбург#Рейс#Полиция#Новости УрФО#Происшествия
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