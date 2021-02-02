Заседание суда по Навальному посетили около 20 сотрудников посольств

Помимо этого, на заседание суда приехали десятки представителей СМИ, которых в зал пока не пропускают. Сам Навальный находится в суде и сейчас беседует со своими правозащитниками. Известно, что рассмотрение представления ФСИН будет организовано в том же зале, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову.