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Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение по трем статьям

3 февраля 2021, 10:48
Фото: 1Mediainvest.ru
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется по трем статьям УК РФ.

По версии следствия в 2004 и 2005 году Сергей Фургал организовал преступную группировку. Ее члены совершали покушения на убийства, а также лишили жизни предпринимателя Евгения Зори и своего делового партнера Олега Булатова.

Экс-губернатору предъявлено обвинение по пунктам «а», «е», ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

СКР приводит в доказательство показания свидетелей и результаты различных экспертиз.

Напомним, Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Из-за этого в Хабаровске прошли массовые митинги, самый масштабный из которых, по подсчетам очевидцев, собрал почти 100 тысяч человек.

Очередной митинг в поддержку хабаровского губернатора назван самым массовым
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#Сергей Фургала#Губернатор#Двойное убийство#Хабаровский край#Убийство#Обвинение#Общество
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