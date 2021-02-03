На Урале обвиняемые в избиении до смерти архитектора Кротова предстанут перед судом

Напомним, архитектор Александр Кротов пропал 11 января 2020 года. Родные нашли его в тяжелом состоянии в одной из больниц города. По камерам видеонаблюдения, установленным в кафе, сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых, один из которых оказался действующим сотрудником МЧС, однако вскоре уволился из ведомства по собственному желанию.