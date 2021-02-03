«Оказался умнее нас»: в Екатеринбурге в магазине сантехники поселился хитрый енот

Мы думаем, что поселился недавно — совсем еще малыш. Были удивлены, увидев его на записи видеокамеры. Сначала попытались изловить его самостоятельно. Подкладывали корм для кошек, конструировали ловушки, но он оказался умнее нас. Единственный раз попался в коробку, но прогрыз её и вылез, передает E1 слова сотрудницы магазина.