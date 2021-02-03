Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов

Размеры транспортного средства и коробка передач по параметрам совпадают с автомобилем Toyota Camry, пишет РБК.
К закупке прикреплено разрешение Министерства промышленности и торговли РФ, в котором указано, что будет произведена закупка у иностранного государства.
Из требований к транспорту — черный цвет, климат-контроль, круиз-контроль. Каждое авто обойдется бюджету в 2,62 миллиона рублей. Предоставить транспорт должны не позднее конца марта 2021 года.
Напомним, в Екатеринбурге конкурс на покупку 58 низкопольных автобусов был отменен. Как объяснил замглавы города Алексей Бубнов, закупка состоится, но уже на 60 транспортных средств.