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Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов

3 февраля 2021, 08:38
Фото: pixabay.com
Автомобильное хозяйство Свердловской области закупит 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Размеры транспортного средства и коробка передач по параметрам совпадают с автомобилем Toyota Camry, пишет РБК.

К закупке прикреплено разрешение Министерства промышленности и торговли РФ, в котором указано, что будет произведена закупка у иностранного государства.

Из требований к транспорту — черный цвет, климат-контроль, круиз-контроль. Каждое авто обойдется бюджету в 2,62 миллиона рублей. Предоставить транспорт должны не позднее конца марта 2021 года.

Напомним, в Екатеринбурге конкурс на покупку 58 низкопольных автобусов был отменен. Как объяснил замглавы города Алексей Бубнов, закупка состоится, но уже на 60 транспортных средств.

В Екатеринбурге отменен конкурс на приобретение 58 низкопольных автобусов
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#Госзакупка#Автомобиль#Свердловская область#Иномарка#Общество
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