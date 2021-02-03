Уралец получил девять лет тюрьмы за убийство заводчицы мопсов топором

В Екатеринбурге ранее судимый 51-летний мужчина признан виновным в убийстве женщины, которая занималась разведением мопсов. Следствием установлено, что в апреле 2020 года подсудимый на бытовой почве поссорился со своей знакомой женщиной, 1976 года рождения. При этом он был пьян.