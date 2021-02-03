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Уралец получил девять лет тюрьмы за убийство заводчицы мопсов топором

3 февраля 2021, 09:55
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Житель Екатеринбурга осужден на девять лет колонии особого режима за убийство топором заводчицы мопсов, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

В Екатеринбурге ранее судимый 51-летний мужчина признан виновным в убийстве женщины, которая занималась разведением мопсов. Следствием установлено, что в апреле 2020 года подсудимый на бытовой почве поссорился со своей знакомой женщиной, 1976 года рождения. При этом он был пьян.

Подсудимый дождался, когда женщина ляжет отдыхать, взял топор и ударил ее обухом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте убийства. Затем подсудимый скрылся с места преступления, но позже сам пришел в полицию с повинной.

Когда следственно-оперативная группа приехала на место убийства, там находилось несколько десятков мопсов. Животных передали волонтёрам.

Подсудимому была назначена психолого-психиатрическая. Суд назначил убийце наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее осужденный мужчина был приговорен к смертной казни по УК РСФСР в республике Карелия.

Благодаря начавшейся гуманизации уголовного права, смертный приговор был заменён этому мужчине на лишение свободы сроком на 25 лет. Отбывал данное наказание он в одной из колоний города Ивделя,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина освободился в 2018 году и остался жить в Екатеринбурге. Там он стал помогать по хозяйству той самой женщине, которую впоследствии убил.

Напомним, 1 февраля 2021 года пьяный житель Невьянска зарубил колуном своего бригадира, снял место преступления и отправил знакомым в соцсети.

Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым
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