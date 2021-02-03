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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»

3 февраля 2021, 14:39
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Компания причинила имущественный ущерб на сумму более одного миллиона рублей 76 гражданам, которые являются участниками долевого строительства жилого дома № 1 ЖК «Тимирязевский».

Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюдения прав дольщиков во время строительства. В результате стало известно, что руководители компании обманули 76 граждан на сумму свыше одного миллиона рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).

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Напомним, гендиректора компании-застройщика ООО «СУ-1» Максима Сажаева и финдиректора Ирину Чемезову обвиняют в том, что под предлогом строительства домов они похитили 32 миллиона рублей. Компания строила два дома в Нижнем Тагиле на Вагонке.

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#Обманутые дольщики#Дзержинский район#Прокуратура#Тимирязевский#СУ-1#Нижний Тагил#Происшествия
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