Уральские строители попросили зампреда РФ организовать «зеленый коридор» мигрантам

В письме уральские строители предлагают решить наметившуюся проблему путем изменения в законодательстве. В частности, предлагается дополнить распоряжение правительства № 635 от 16 марта 2020 года пунктом, позволяющим гражданам СНГ пересекать границу РФ на основании списка востребованных специальностей. Речь идет о профессиях в сфере строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.