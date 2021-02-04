В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

Поликлиника № 1 является одной из крупнейших в Нижнем Тагиле, она обслуживает более 88 тысяч взрослых пациентов. Всего в проекте в Горнозаводском управленческом округе участвует 15 медицинских организаций. К 2024 году более 6,5 тысячи поликлиник России, в том числе все поликлиники Свердловской области, будут использовать бережливые технологии.