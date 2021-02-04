Водители «скорых» в Нижнем Тагиле поделились впечатлениями от новых спецавтомобилей

Все машины прошли модернизацию. В них стоят более современные дефибрилляторы, чем в старых автомобилях. Удобно, что все они одной марки, будет проще с ремонтом. Хоть мы им и не занимаемся, но мне очень важно состояние машины на выходе в рейс. Новый автомобиль, есть новый автомобиль. В нем чисто, уютно, без накладок работает все медоборудование, печки, кондиционеры,рассказал TagilCity.ru главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов.