Бастрыкин взял на контроль проблему жителя Екатеринбурга с темнотой в квартире

В 2012 году напротив дома, где проживает пожилой мужчина, была построена 18-этажка. Расстояние между зданиями составило 15 метров. В 2014 году экспертиза установила, что в квартире дедушки стало недостаточно света. Застройщику был выписан штраф. Кроме того, суд обязал устранить нарушения, однако застройщик проигнорировал решение.