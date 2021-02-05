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Эксперты РАСО назвали Мишустина и Трампа лучшими политиками 2020 года

5 февраля 2021, 10:33
Фото: pixabay.com
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) назвала победителей политической премии «Гамбургский счет - 2020». По итогам прошлого года лучшим российским политиком стал Михаил Мишустин, а иностранным - Дональд Трамп.

Как пишет newsnn.ru, политическая премия РАСО "Гамбургский счет" присуждается российским и зарубежным политическим партиям и отдельным политикам, которые в ходе конкурентных предвыборных кампаний соблюдали демократические процедуры и смогли добиться высоких результатов.

Так, в 2020 году наиболее успешной эксперты назвали кампанию на дополнительных выборах в Госдуму Андрея Коваленко от «Единой России» в Ярославской области. Лучшей кампанией на выборах губернатора Иркутской области в РАСО признали кампанию оппозиционера Михаила Щапова от КПРФ.

Премию за самую успешную губернаторскую кампанию от “партии власти” присудили Михаилу Развожаеву, который набрал в Севастополе более 85% голосов при явке свыше 48%.

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В номинации за лучшую кампанию от “партии власти” на выборах в Заксобрание по регионам победили депутаты в Челябинской области. От оппозиционеров в той же номинации победила кампания КПРФ в Курганской области. Лучшей кампанией непарламентской партии стала кампания партии "Новые люди" в Новосибирской области.

На уровне муниципалитетов политтехнологи РАСО отметили избирательную кампанию “Единой России” на выборах во Владимирский горсовет, "Справедливую Россию" на выборах в Сортавальский горсовет, а также партию “Родина” на выборах в Тамбовскую гордуму.

Премию губернатора года эксперты отдали главе Московской области Андрею Воробьеву, а лучшим руководителем города признали главу Тулы Дмитрия Миляева.

Антипремию «Провал года» присудили «Партии прямой демократии» за кампании на выборах в парламенты субъектов РФ.

Касательно зарубежных политиков, премию за лучшую кампанию в президентской гонке получила Майя Санду в Молдове. А на зарубежных выборах в парламент высокие результаты показала партия "Обычные люди" из Словакии.

Отмечается, что в голосовании принимали участие профессиональные политтехнологи, консультанты и юристы РАСО. При отборе победителей среди иностранных политиков учитывалось слово зарубежных экспертов.

#Общество
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