Эксперты РАСО назвали Мишустина и Трампа лучшими политиками 2020 года

В номинации за лучшую кампанию от “партии власти” на выборах в Заксобрание по регионам победили депутаты в Челябинской области. От оппозиционеров в той же номинации победила кампания КПРФ в Курганской области. Лучшей кампанией непарламентской партии стала кампания партии "Новые люди" в Новосибирской области.