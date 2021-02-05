TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловскому полицейскому вменяется развращение 13-летнего мальчика

5 февраля 2021, 11:02
Фото: 1Mediainvest.ru
Полицейского из Качканара обвиняют в развращении 13-летнего школьника.

Подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего задержали в городе Лесном Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.

По информации издания, стражу порядка вменяют развращение 13-летнего мальчика. Предполагается, что подозреваемый с декабря 2020 года по январь 2021 года приезжал к несовершеннолетнему на автомобиле Lada Granta. В полицию обратилась педагог потерпевшего.

Отмечается, что мальчик находится под опекой приемных родителей. Проверку по факту происшествия проводит отдел собственной безопасности МВД по Свердловской области.

Напомним, 17 января стало известно, что жителю Свердловской области дали 4,5 года тюрьмы. Его признали виновным в развращении мальчиков от 12 до 16 лет в переписке через интернет. От действий мужчины пострадали пять детей.

На Урале мужчину осудили на 4,5 года за развращение мальчиков через интернет
Узнать подробнее

Материалы по теме
Священник из Оренбурга обвиняется в изнасиловании и развратных действиях над детьмиВ Нижнем Тагиле расследуется дело о развратных действиях над девочкой-инвалидом
#Несовершеннолетний#Свердловская область#Качканар#Развратные действия#Лесной#Обвинение#Полицейский#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14