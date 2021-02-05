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Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня

5 февраля 2021, 12:03
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД четыре для просидели в засадах для выявления нарушений ПДД водителями и пешеходами. Полицейские «оформили» почти 400 граждан.

В Нижнем Тагиле четыре дня проходили рейды ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей, не уступивших пешеходам, а также пешеходов, пересекающих дорогу в неположенном месте, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

Отмечается, что с начала 2021 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе семь пешеходов попали под колеса автомобилей. Трое из них переходили по «зебре».

В связи с этим, с 1 по 4 февраля полицейские ловили как водителей, так и пешеходов за нарушение ПДД. Инспекторы дежурили на автомобилях без опознавательных знаков, методом скрытого контроля. Полицейские вели видеозапись, затем останавливали водителей не пропустивших пешеходов, и предоставляли доказательство нарушения на кадрах.

В результате было выявлено 395 нарушителей. 334 человека пересекали проезжую часть в неположенном месте. 61 водитель не предоставил преимущества пешеходу, пересекающему дорогу по «зебре».

На всех нарушителей были составлены административные материалы.

#Нарушение ПДД#Пешеходы#ГИБДД#Рейд#Водители#Нижний Тагил#Общество
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