В Нижнем Тагиле капитальный ремонт «Дома Окуджавы» обойдется в 17,5 миллиона рублей

Планируется, что проект будут реализован в два этапа. В текущем году пройдет капитальный ремонт исторического здания, а в 2022 году будет облагорожена прилегающая к нему территория. На 2021 год в бюджете на ремонтные работы предусмотрено 17,5 миллиона рублей.