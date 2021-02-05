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В Нижнем Тагиле медики госпиталя Тетюхина начнут получать «ковидные» выплаты

5 февраля 2021, 13:33
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле медики госпиталя Тетюхина получат выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 февраля.

В перечень медицинских учреждений был добавлен «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» имени Тетюхина.

Кроме того, выплаты будут положены медицинским работникам АО НПК «Уралвагонзавод».

Напомним, 27 января проблемой отсутствие региональных выплат за работу с «ковидными» больными медикам госпиталя Тетюхина заинтересовался депутат госдумы Алексей Балыбердин. Он сообщил, что подготовил обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включить УКЛРЦ в список учреждений для выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Медики Центра Тетюхина полгода не получали региональные выплаты за работу с ковидными
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#Госпиталь им. Тетюхина#Выплаты#Коронавирус#Медики#Нижний Тагил#Здоровье
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