В Нижнем Тагиле медики госпиталя Тетюхина начнут получать «ковидные» выплаты

Напомним, 27 января проблемой отсутствие региональных выплат за работу с «ковидными» больными медикам госпиталя Тетюхина заинтересовался депутат госдумы Алексей Балыбердин. Он сообщил, что подготовил обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включить УКЛРЦ в список учреждений для выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.