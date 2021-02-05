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В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за морозов и снега

5 февраля 2021, 11:37
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле из-за надвигающего понижения температуры объявлено экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС.

Служба предупреждает, что по данным уральских синоптиков в регионе ожидается сильный снег и понижение температуры, местами до -31 градуса.

При подобных погодных условиях, по данным спасателей, возможно налипание снега на провода, повышенная нагрузка из-за ветра на конструкции и деревья, гололед, разрушение построек, перебои в работе транспорта.

Возможны повреждения линий связи, электропроводки и задержки авиарейсов.

ЕДДС рекомендует ведомствам усилить контроль, обеспечить очистку снега, в том числе с крыш зданий и информировать население.

#Экстренное предупреждение#Снег#Мороз#Погода#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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