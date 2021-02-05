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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

5 февраля 2021, 09:07
Фото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности за время эпидемии COVID-19 в Свердловской области заразились инфекцией 72 151 жителей региона, из них 4 340 человек — в Нижнем Тагиле.

329 пациентов на Среднем Урале находятся в тяжелом состоянии, среди них 153 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии выздоровели 64 853 свердловчанина, а за прошедшие 24 часа из медицинских учреждений региона выписали 346 человек.

Зарегистрировано 15 летальных случаев. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 2 108 жителей Свердловской области.

#Заболеваемость#Свердловская область#Статистика#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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