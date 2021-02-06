«Лиза Алерт»: закон об определении местоположения пропавших будет спасать жизни

Волонтер отметил, что обычно попавшие в беду россияне имеют при себе сотовый телефон. Однако за минувший год члены отряда «Лиза Алерт» не успели к гражданам 976 раз. Все эти люди держали в руках смартфон. Граждане до последнего надеялись на спасение, пишет Newsnn.ru.