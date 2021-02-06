tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2021,, 10:24

Published 6 февраля 2021,, 10:24

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

«Лиза Алерт»: закон об определении местоположения пропавших будет спасать жизни

6 февраля 2021, 10:24
Принятие закона об определении местоположения пропавших россиян даст возможность спасти множество жизней. На данный момент документ надо внимательно проработать, считает руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Волонтер отметил, что обычно попавшие в беду россияне имеют при себе сотовый телефон. Однако за минувший год члены отряда «Лиза Алерт» не успели к гражданам 976 раз. Все эти люди держали в руках смартфон. Граждане до последнего надеялись на спасение, пишет Newsnn.ru.

Решить проблему могут поправки в закон. Это предложение изучают члены нижней палаты парламента России. В настоящее время депутаты готовятся ко второму чтению, сообщили в поисково-спасательном отряде.

Григорий Сергеев добавил, что в сегодняшнем виде законопроект позволит спасти до 10% лиц, нуждающихся в помощи. Чиновники обязаны одобрить поправки. Нововведения дадут возможность вовремя спасти 70%.

Проект обсуждают представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и работники силовых органов. Совместно получится решить проблему слишком широких толкований понятий или отсутствия нормальных толкований, уверен Сергеев.

Все согласны, что право на жизнь первично. Нельзя охранять тайну связи и не обращать внимания на жизнь. Но в наши дни происходит именно так, жалуется председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Минцифры РФ должны сделать так, чтобы никто не имел доступ к звонкам и СМС россиян. Однако в случае беды волонтерам надо позволить отслеживать телефоны. Обезопасить граждан реально только тщательно проработав законопроект и проведя общественные слушания.

Ключевая задача кроется в получении инструмента спасения, подытожил Григорий Сергеев.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43