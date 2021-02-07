В Свердловской области медики начали лечить COVID-19 в барокамерах

Медики госпиталя Ветеранов в столице Урала рассказали, что подводники страдают от гипоксии при декомпрессионной болезни.
Иногда барокамеры прямо на кораблях устанавливают. Дайверы и подводники часто страдают от декомпрессии, передает Ура.ру слова врача-физиотерапевта госпиталя Ветеранов войн.
В медицинском учреждении находятся камеры модели ЛКС-303. В таких аппаратах используется кислородная среда, вместо воздушной.
Кислород под давлением помогает восстановить повреждение легких, пораженных «ковидной» пневмонией. Кроме того, происходит насыщение и всех остальных клеток организма.