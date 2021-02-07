TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области медики начали лечить COVID-19 в барокамерах

7 февраля 2021, 10:27
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге для лечения пневмонии после COVID-19 врачи начали применять барокамеры.

Медики госпиталя Ветеранов в столице Урала рассказали, что подводники страдают от гипоксии при декомпрессионной болезни.

Иногда барокамеры прямо на кораблях устанавливают. Дайверы и подводники часто страдают от декомпрессии, передает Ура.ру слова врача-физиотерапевта госпиталя Ветеранов войн.

В медицинском учреждении находятся камеры модели ЛКС-303. В таких аппаратах используется кислородная среда, вместо воздушной.

Кислород под давлением помогает восстановить повреждение легких, пораженных «ковидной» пневмонией. Кроме того, происходит насыщение и всех остальных клеток организма.

#Лечение#Пневмония#Водолаз#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14