В Свердловской области выявлено 313 случаев COVID-19 за сутки

В России за период с 6 по 7 февраля зарегистрировано 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 028, Санкт-Петербурге — 1 175 и Московской области — 923. За все время пандемии в стране выявлен 3 967 281 случай заражения.