TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Вместо кассы взяли кальяны»: в Екатеринбурге неизвестные обокрали табачный магазин

7 февраля 2021, 10:06
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге неизвестные взломали табачный магазин и украли кальяны. Кассу воры не тронули.

Около 03.00 представители ЧОП позвонили владельцу табачного магазина на улице Щорса в Екатеринбурге и сообщили о краже, пишет E1.

По подсчетам бизнесмена, ущерб составил около 22 тысяч рублей. Воры похитили 20 банок табака и шесть кальянов.

Странно, что вместо кассы взяли кальяны. Рядом еще и ноутбук стоял, рассказал владелец торговой точки.

Предприниматель добавил, что после преступления нашел у крыльца осколки колбы, 2 чашки и шахту от кальяна.

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На ней трое неизвестных в маске и перчатках совершают кражу и скрываются с места происшествия.

В пресс-службе МВД рассказали, что по факту кражи заведено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге интернет-пользователи заподозрили охранников торгового центра в краже денежных средств из капсулы для сбора пожертвований. В полиции сообщили, что заявлений по данному поводу не поступало в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге охранники ТЦ подозреваются в ночной краже денег для больных детей
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле охранник «Перекрестка» получил условный срок за кражу денег с карты
#Табак#Магазин#Екатеринбург#Кальян#Кража#Кальянная#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14