TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

8 февраля 2021, 08:31
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru пообщалась с главным врачом ЦГБ № 4 Константином Аникиным, чтобы узнать о ходе вакцинации в поликлинике № 4.

Константин Аникин поделился, что подготовка к прививочной компании в медицинском учреждении началась еще летом 2020 года. Был приобретены холодильники для хранения средства и для транспортировки. К вакцинации поликлиника была готова еще до её начала.

Константин Аникин
Фото: TagilCity.ru

По моему мнению, так во всех больницах города. С транспортировкой вакцины ни у кого проблем не возникло, говорит Константин Аникин.

6 февраля в ГП № 4 доставили партию вакцины от коронавируса 440 доз. Утром 8 февраля медики уже поставили прививки 31 человеку.

Проблем с вакцинацией нет. Люди записываются и прививаются. Единственный нюанс — это необходимость сначала пройти прием у врача-терапевта. Только он может дать разрешение на вакцинацию и определить, есть ли противопоказания, рассказал главврач.

Полученная 8 февраля партия была расфасована по одной дозе на флакон. Ранее поставлялись емкости на пять доз. Это позволило не разбивать поток пациентов на пятерки, а вести индивидуальный прием. Такая фасовка помогла упростить работу медиков и облегчить процесс посещения для пациентов, так как не возникло необходимости ждать, пока соберется группа из пяти человек.

Константин Аникин поделился, что поставил прививку от коронавируса одним из первых в городе. По его словам, он перенес ее без каких-либо побочных эффектов.

Простой укол, ничего не почувствовал. Уже после первой дозы выработались антитела, а после второй их стало еще больше, говорит руководитель поликлиники.

#Металлургов#Поликлиника#Прививка#Вакцинация#Тагилстрой#Улица Металлургов#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14