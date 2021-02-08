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Тагильская прокуратура проследит за установкой вышки «Теле2» на Вагонке

8 февраля 2021, 07:03
Фото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит надзорные мероприятия по факту установки вышки сотовой связи «Теле2» на улице Зари.

По результатам проверки будет дана оценка действиям указанной компании и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования,рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители домов по адресу Зари 36А, Зари 42 и Зари 44 выступили против строительства вышки Tele2 во дворе дома. Они считают, что конструкция возводится незаконно и беспокоятся о влиянии излучения на их здоровье. В пресс-службе Tele2 настаивают на законности вышки. В управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сообщили, что постановление на установку вышки в этом районе не выходило. Адрес не числится в реестре выданных разрешений на строительство, а также ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2
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#Сотовая связь#Прокуратура#Проверка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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