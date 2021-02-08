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В Березовском десятилетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

8 февраля 2021, 08:48
Фото: sila_bgo / Instagram.com
В Березовском десятилетняя девочка выпала из окна 14-этажного дома на улице Гагарина и разбилась насмерть.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия 8 февраля, вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось, она умерла до приезда бригады.

Свидетельница отметила, что девочке на вид около десяти лет, она была одета очень легко. Также девушка написала в группе «Берёзовский. Новости золотого города» во «ВКонтакте», что прохожие осмотрели окна, но все они были закрыты.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце 2020 года из окна на улице Быкова выпала пятилетняя девочка, она была госпитализирована в больницу. Полиция не смогла опросить мать ребенка, так как на момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения.

Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна
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