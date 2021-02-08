«ВСМПО-Ависма» не смогла оспорить участие в антиконкурентной схеме на 12 млн рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нашли антиконкурентный сговор между администрацией Верхнесалдинского городского округа, думой городского округа, ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» и ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.
Из-за сговора «ВСМПО-Строитель (УКС)» получило субсидии из муниципального и регионального бюджетов в размере чуть более 12 миллионов рублей.
Организация попыталась оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области, но в удовлетворении иска было отказано.
Затем «ВСМПО-АВИСМА» подала апелляцию в 17 Арбитражный апелляционный суд, но там оставили решение суда предыдущей инстанции без изменений. Организация вернула в бюджет более 12 миллионов рублей.
Напомним, 26 января сообщалось о заключенном договоре о поставках между «ВСМПО-Ависма» и компанией «Боинг». Согласно документу, последняя будет получать титановые поковки для изготовления самолетов гражданской авиации моделей 787, Dreamliner, 777, 767 и 737.