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«ВСМПО-Ависма» не смогла оспорить участие в антиконкурентной схеме на 12 млн рублей

8 февраля 2021, 12:13
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области корпорацию «ВСМПО-Ависма» уличили в антиконкурентной схеме на 12 миллионов бюджетных рублей.

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нашли антиконкурентный сговор между администрацией Верхнесалдинского городского округа, думой городского округа, ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» и ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.

Из-за сговора «ВСМПО-Строитель (УКС)» получило субсидии из муниципального и регионального бюджетов в размере чуть более 12 миллионов рублей.

Организация попыталась оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области, но в удовлетворении иска было отказано.

Затем «ВСМПО-АВИСМА» подала апелляцию в 17 Арбитражный апелляционный суд, но там оставили решение суда предыдущей инстанции без изменений. Организация вернула в бюджет более 12 миллионов рублей.

Напомним, 26 января сообщалось о заключенном договоре о поставках между «ВСМПО-Ависма» и компанией «Боинг». Согласно документу, последняя будет получать титановые поковки для изготовления самолетов гражданской авиации моделей 787, Dreamliner, 777, 767 и 737.

«ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках
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#Суд#ВСМПО-АВИСМА#Приговор#Обвинение#ФАС#Верхняя и Нижняя Салда#Общество
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