24 февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Минздрав Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска. К данной категории относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток.