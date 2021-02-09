TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Единственный хоспис в Екатеринбурге снова возобновит работу

9 февраля 2021, 09:47
Фото: Яндекс.Карты
Единственное отделение для паллиативных пациентов в городской больнице № 2 с 11 февраля возвращается к штатному режиму работы.

Еще 19 октября 2020 года учреждение было перепрофилировано для работы с больными коронавирусом.

Последние пациенты с заболеванием были выписаны неделю назад. На данный момент в здании проводится обработка и мелкий ремонт в соответствии с санправилами. После того, как будут получены результаты проверки, отделение вернется к привычному режиму работы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Хоспис рассчитан на прием 60 человек. Несмотря на перепрофилирование, врачи отделения продолжали работу с пациентами. В октябре 2020 года они были направлены в другое медучреждение. К некоторым пациентам медики выезжали ежедневно.

Напомним, с начала пандемии коронавируса паллиативное отделение, расположенное в ГБ № 2 было дважды перепрофилировано для больных инфекцией.

#Екатеринбург#Пациенты#Лечение#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14