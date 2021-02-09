Единственный хоспис в Екатеринбурге снова возобновит работу

Последние пациенты с заболеванием были выписаны неделю назад. На данный момент в здании проводится обработка и мелкий ремонт в соответствии с санправилами. После того, как будут получены результаты проверки, отделение вернется к привычному режиму работы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.