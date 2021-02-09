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Тагильчанка наказала штрафом в 100 тысяч молочный комбинат за кефир из будущего

9 февраля 2021, 07:53
Фото: 1mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила наказала штрафом в 100 тысяч рублей Алапаевский молочный комбинат за кефир, который был выпущен завтрашней датой.

8 сентября 2020 года девушка купила в «Пятёрочке» на проспекте Дзержинского пакет кефира Алапаевского молочного комбината (АМК). При этом на упаковке дата производства стояла завтрашним днем. Тагильчанка написала письмо на электронную почту производителя.

Я задала три вопроса: как такое возможно, когда на самом деле выпущен продукт и насколько это законно?рассказала девушка АН «Между строк».

На следующий день тагильчанке пришел ответ от коммерческого директора комбината. Он обещал разобраться в ситуации и попросил отправить упаковку из-под кефира для исследований. Взамен представители комбината привезли несколько видов продукции и принесли извинения.

Однако девушка не получала ответы на свои вопросы в течение долгого времени, поэтому она обратилась в Роспотребнадзор. В конце 2020 года ей пришло уведомление о том, что по результатам проверки АМК был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

#Штраф#Кефир#Роспотребнадзор#Нижний Тагил#Экономика
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