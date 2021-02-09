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В Нижнем Тагиле планируется внедрить на перекрестках разметку по диагонали

9 февраля 2021, 05:26
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы.

Для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрестки: поставить знаки, соответствующие Госту, поставить ограждения на выходах.

Мы рассматриваем внедрение таких пилотных перекрестков в 2021 году. Как вариант, это может быть перекресток улиц Победы и Пархоменко. Там был капремонт, поэтому это можно сделать с минимальными затратами,рассказал редакции TagilCity.ru замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведется внедрение интеллектуальной транспортной системы в городах, где население составляет свыше 300 тысяч человек.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле был реализован начальный этап автоматической системы управления дорожного движения. В рамках программы был переоборудован трехфазными светофорами 21 перекресток.

Будет ли идеальной для жителей интеллектуальная транспортная система в Нижнем Тагиле?
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