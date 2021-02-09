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В Нижнем Тагиле стартовал региональный чемпионат WorldSkills

9 февраля 2021, 09:36
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области 8 февраля началось проведение IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills).

Одной из площадок стал колледж имени Н. А. Демидова. В рамках чемпионата 30 студентов и юниоров из четырех городов и 22 образовательных учреждений региона будут соревноваться в трех компетенциях: «Организация экскурсионных услуг» «Технологии моды» и впервые — «Продажи транспортно-логистических услуг».

Участники покажут свои навыки и умения очно, а по компетенции в области экскурсионных услуг — онлайн.

Чемпионат был открыт в дистанционном формате. Первый соревновательный день приходится на 9 февраля.

#Чемпионат#Соревнования#Нижний Тагил#Общество
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