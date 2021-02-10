TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

10 февраля 2021, 05:12
Фото: 1mediainvest.ru
На Урале на перевале пропала группа туристов из Москвы. Они не вернулись в назначенное время.

Группа должна была уехать в восемь утра, однако не вернулась и связи с ней нет, пишет E1.

По словам источника издания, восемь туристов приехали на перевал, чтобы почтить память погибшей там группы в 1959 году.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на перевале Дятлова на данный момент зарегистрировано три группы. Они все находятся на связи. О пропаже людей сообщений не поступало.

Собеседник издания уточнил, что если группа не выйдет на связь в ближайшее время, то на ее поиски будут направлены спасатели.

Материалы по теме
Эксперты: сериал «Перевал Дятлова» не получится закрытьDisney приобрели права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»На Урале расследовавший гибель группы Дятлова прокурор получил новую должность
#Перевал дятлова#Пропавшие#Туристы#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14