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Свердловчанин попал под суд за изнасилование 14-летней девочки в Пермском крае

10 февраля 2021, 10:22
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в поселке Арти будут судить водителя-экспедитора, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Пермском крае.

Мужчину подозревают в надругательстве в автомобиле «Газель» над несовершеннолетней из поселка Ачит, который находится в Пермском крае.

Девочка воспитывается в неполной семье матерью,рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что ранее мужчина был судим за избиение до смерти. Помимо изнасилования, свердловчанину предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. На время следствия он будет содержаться под стражей.

Напомним, в Екатеринбурге в конце января был задержан мужчина, которого подозревают в педофилии. Родители школьников рассказывали, что взрослый мужчина преследует учеников младших классов.

В Екатеринбурге задержан нападавший на детей мужчина
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#Суд#Свердловская область#Изнасилование#Пермский край#Общество
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