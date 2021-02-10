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В 12 свердловских городах появятся современные системы очистки бытовых сточных вод

10 февраля 2021, 07:49
Фото: pixabay.com
В ближайшие три года современные системы очистки бытовых сточных ввод заработают в 12 муниципалитетах Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

С 2021 по 2023 год включительно на строительство и реконструкцию систем канализования и очистки сточных вод в свердловских городах будет выделено более 3,2 миллиарда рублей.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках отраслевой программы реконструкции и модернизации ЖКХ. Поддержку окажет областной бюджет и государственная корпорация Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Благодаря принимаемым на региональном уровне мерам, сегодня на Среднем Урале ежегодно вводится по два-три новых, оснащенных современным оборудованием очистных сооружения,сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, внедряемые технологии улучшают качество очистки стоков и создают условия для естественной реабилитации водоемов.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в поселке Уфимский Ачитского городского округа, а также Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. Будет продолжено строительство очистных сооружений в Нижней Салде и Среднеуральске, насосной станции и напорной сети канализации в Туринске. Кроме того, в Березовском и Ирбите приступят к первому этапу строительства.

В 2021 году затраты составят 744 миллиона рублей, в 2022 году — 542 миллиона, а в 2023 году — 817,15 миллиона рублей.

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить поэтапную замену систем водоочистки.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется построить станцию «Южная» в районе Черноисточинского гидроузла в рамках федерального проекта «Чистая вода» и нацпроекта «Экология». Подготовка проекта и госэкспертиза запланированы на 2021 год. Строительство планируется на 2022–2024 годы.

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