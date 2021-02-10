В 12 свердловских городах появятся современные системы очистки бытовых сточных вод

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в поселке Уфимский Ачитского городского округа, а также Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. Будет продолжено строительство очистных сооружений в Нижней Салде и Среднеуральске, насосной станции и напорной сети канализации в Туринске. Кроме того, в Березовском и Ирбите приступят к первому этапу строительства.